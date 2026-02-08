El Real Madrid vence al Valencia (2-0) y se acerca al Barcelona de nuevo

El Real Madrid cumplió este domingo al imponerse por 2-0 al Valencia en Mestalla en la 23ª jornada de LaLiga y se aproxima otra vez a un punto del líder FC Barcelona.

Álvaro Carreras (65') adelantó al cuadro madridista en una jugada aislada que se fabricó solo, aprovechando que la zaga che se encontraba hundida, dentro de su área.

El lateral izquierdo se internó y, con un poco de fortuna, se llevó un rebote tras haber arrastrado a cuatro defensas para anotar con la derecha, ante la estupefacción del conjunto valencianista, que estaba haciendo méritos para un resultado mejor.

Para sentenciar el partido, el francés Kylian Mbappé (90+1) apareció en los últimos instantes. El astro galo marcó a pase de Brahim en una contra.

Los blancos, que despertaron a tiempo, notaron las bajas de los brasileños Vinícius por sanción y Rodrygo por una lesión en el isquio de su pierna derecha, así como la del inglés Jude Bellingham, también tocado.

El Valencia también buscó el gol, aunque no logró definir en los últimos metros. Solo superó una vez al cancerbero belga Thibaut Courtois, pero Lucas Beltrán (70') estrelló el esférico en el poste.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 57 puntos y se vuelve a situar a uno del Barça, que venció el sábado al Mallorca por 3-0 en el Camp Nou.