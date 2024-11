El real madrid vuelve a la victoria con un triplete de vinicius ante el osasuna

Por Fernando Kallas

MADRID, 9 nov (Reuters) - El delantero del Real Madrid Vinicius Jr marcó un triplete para ayudar a los campeones de LaLiga a romper una racha de dos partidos sin ganar en todas las competiciones con una goleada 4-0 sobre Osasuna el sábado.

Tras las derrotas ante el Barcelona y el AC Milan, las primeras consecutivas en casa en más de tres años, el Real Madrid sufrió dos importantes bajas ante Osasuna, al lesionarse el delantero Rodrygo y el defensa Eder Militao.

El técnico Carlo Ancelotti sacó del banquillo al delantero marroquí Brahim Díaz y al defensa canterano Raúl Asencio, de 21 años, y su equipo mantuvo la calma liderado por una brillante actuación de Vinicius.

El delantero brasileño abrió el marcador en el minuto 34, tras recibir un pase de Jude Bellingham, superar la línea del fuera de juego y batir con un disparo imparable al guardameta Sergio Herrera.

Bellingham recuperó su olfato goleador al anotar su primer gol de la temporada con un brillante remate ocho minutos después, elevando el balón por encima del portero para ampliar la ventaja del Real Madrid.

El lateral derecho suplente de los merengues, Lucas Vázquez, también se vio obligado a abandonar el terreno de juego, pero Vinicius amplió la ventaja con un gran gol en el minuto 61, al recibir un pase largo de su guardameta, Andriy Lunin, antes de eludir a Herrera y rematar con el arco vacío.

Ocho minutos más tarde, Díaz le robó el balón a un defensa distraído en la frontal del área y se lo puso en bandeja a Vinicius para que rematara a la red y cerrara una goleada con su segundo triplete en cuatro partidos.

Vinicius es ahora segundo máximo goleador de LaLiga, con ocho tantos en 12 partidos, seis menos que Robert Lewandowski, del Barcelona.

El Real Madrid suma 27 puntos, seis menos que el líder, el Barcelona. Osasuna es quinto con 21 puntos.

"No quiero tocar este tema (las lesiones), porque me duele ver a compañeros llorando (...) Me rompe el corazón", dijo Díaz, que estuvo fuera más de seis semanas esta temporada por una lesión en el muslo, a Real Madrid TV.

"Hemos ganado de forma convincente", añadió Díaz. "Hemos hecho un partido completo, con trabajo y esfuerzo. La victoria era necesaria. Ahora tenemos que seguir a este alto nivel, porque tenemos talento". (Reporte de Fernando Kallas, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters