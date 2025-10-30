El Real Madrid y el promotor de la Superliga reclamarán 4000 millones de euros a la UEFA

El Real Madrid y el promotor de la Superliga europea de fútbol, A22 Sports Management, reclamarán más de 4000 millones de euros de daños y perjuicios a la UEFA, acusada de torpedear el proyecto, según indicó el jueves a AFP una fuente cercana al caso.

El miércoles, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que el organismo rector del fútbol europeo "abusó de su posición dominante" al intentar impedir la creación de una Superliga europea de fútbol en 2021. El documento ratifica así una decisión previa del Tribunal de Justicia de la UE.

Dicho proyecto de Superliga, alternativo a la actual Liga de Campeones y apoyado entre otros por el Real Madrid y el FC Barcelona, colapsó rápidamente aquel año ante la oposición de los clubes ingleses, las aficiones de los demás conjuntos y la UEFA.

