El Real Teatro de Retiro inicia mañana su programa de visitas guiadas

MADRID, 6 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Real Teatro de Retiro se convertirá a partir de este viernes, 7 de noviembre, en un espacio visitable gracias al programa desarrollado de la mano de los guías del Teatro Real que permitirá transitar por sus salas y conocer de primera mano cómo se realizan las producciones en este espacio cultural y artístico de referencia para niños y adolescentes en Madrid.

Los visitantes descubrirán cómo es la vida del Real Teatro de Retiro y la de sus equipos profesionales, dedicados a levantar el telón cada temporada con una programación excelente. Los visitantes podrán observar cómo son los procesos diarios del teatro: el montaje de escenografías, las últimas puntadas al vestuario, las pruebas de luces y sonido o los ensayos musicales.

En el itinerario se visitan varios de los espacios del Real Teatro de Retiro: desde el hall a las diferentes plantas del edificio y salas escénicas, así como las áreas de trabajo artístico y técnico. Las visitas tendrán lugar de miércoles a domingo, en los días y horarios que no haya programación en el teatro.

Las entradas se podrán adquirir en las taquillas del Real Teatro de Retiro en el mismo día de la visita, con una tarifa general de €5, y los menores de 5 años, inclusive, podrán acceder de forma gratuita.