El Real Teatro de Retiro programa 12 funciones de la obra 'Va de Bach' de la compañía Aracaladanza

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Real Teatro de Retiro presentará, entre el 26 de diciembre y el 4 de enero, 12 funciones del espectáculo 'Va de Bach', concebido por la compañía Aracaladanza que, a través de la música de Johann Sebastian Bach, explora los límites del escenario con nuevas coreografías que buscan acercar la danza contemporánea a nuevos espectadores.

La compañía quiere liberar la imaginación de un público de todas las edades --recomendado a partir de cinco años-- para disfrutar sin prejuicios ni normas de la música de un compositor cuya obra definen como "más que belleza creativa, más que perfección técnica, más que profundidad intelectual. Bach es pureza espiritual y absoluta imaginación".

Basado en la idea original de Enrique Cabrera, director, coreógrafo y fundador de Aracaladanza, 'Va de Bach' toma forma a través de un gorila triste, una mano gigante y cinco bailarines de la compañía: Carolina Arija, Jonatan de Luis, Jimena Trueba, Aleix Rodríguez y Lydia Martínez, intérpretes y creadores coreográficos, y la participación de la actriz Carla Maró.

Juntos construyen un espectáculo sin estructura argumental o narrativa convencional en el que no buscan coreografiar su música (con variaciones y versiones), sino bucear en un universo creativo que permita imaginar libremente a quien abra los ojos y afine los oídos.

El compositor español Luis Miguel Cobo ha sido el encargado de la "reconstrucción" y adaptación de algunas de las piezas de Bach que se escucharán en la función para dotarlas del carácter necesario para cada momento y movimiento.

Se escucharán fragmentos de Badinerie, Suite orquestal Nº2, BWV 1067; el Preludio Nº2 en Do menor de El clave bien temperado, BWV 847; el Aria "Ja, tausendmal tausend begleiten den Wagen" de la Cantata Gott fahret auf mit Jauchzen BWV 43 y el Concierto de Brandenburgo Nº3 BWV 1048.

Completan el equipo la escenógrafa y figurinista Elisa Sanz --ganadora del Premio Talia 2025 a la Mejor Escenografía por su trabajo en Va de Bach--, el diseñador de iluminación Pedro Yagüe, el video creador Álvaro Luna, los responsables de vestuario Gabriel Besa y Pilar López Jurado, y el realizador de atrezzo y marionetista Ricardo Vergne.