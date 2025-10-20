El rebelde Tijuana de Abreu reta al poderoso Toluca de Mohamed en el fútbol mexicano

Hace años, el uruguayo Sebastián Abreu y el argentino Antonio Mohamed brillaron como jugadores en el fútbol mexicano, ahora animan el torneo desde el banquillo de Tijuana y Toluca, respectivamente. Este martes se enfrentarán por la fecha 14 del Apertura 2025.

Los Diablos Rojos de Antonio "El Turco" Mohamed dominan la clasificación con 31 puntos y ambicionan terminar la fase regular del torneo como líderes para luego revalidarlo en la liguilla.

Enfrente, los Xoloitzcuintles de Sebastián "El Loco" Abreu marchan séptimos con 20 unidades y luchan por alcanzar unas finales esquivas desde el Clausura 2019.

Los Diablos dan miedo

Antonio Mohamed llegó a México en 1993 para convertirse en figura de los desaparecidos Toros Neza por su visión de juego, regate, asistencias y definiciones.

Diez años después comenzó su etapa como DT con el Zacatepec de la extinta Primera A (segunda división).

En la primera división mexicana, Mohamed ha dirigido a ocho equipos y sacado campeones a cuatro: Tijuana, América, Monterrey y Toluca, su actual proyecto.

Sus equipos se caracterizan por el juego simple y directo, con transiciones rápidas y letales contragolpes.

"El Toluca me representa, me gusta que sea camelónico: a veces necesitamos varios toques para llegar al gol y en otras ocasiones con dos nos alcanza", expresó orgulloso el entrenador argentino de 55 años.

Si gana este miércoles en su visita al estadio Caliente de Tijuana, Toluca podría asegurar el pase directo a los cuartos de final.

Los Diablos Rojos tienen perfil de aplanadora.

En este campeonato ya ganaron 10 partidos, los últimos siete de manera consecutiva y marcando tres o más goles.

La escuadra escarlata tiene también la mejor ofensiva con 39 goles a favor (12 más que su inmediato perseguidor, el América).

Toluca cuenta con el portugués Paulo Dias "Paulinho", goleador del torneo, y con el líder de asistencias, el mexicano Alexis Vega, con ocho.

"Espero que podamos seguir creciendo, todavía tenemos detalles por mejorar: a veces tenemos que manejar la pelota más rápido, mejorar en algunas situaciones defensivas", apuntó Mohamed.

Xoloitzcuintles llaman la atención

Hay 11 puntos de diferencia entre el Toluca y el Tijuana, que en el primer torneo bajo el mando de Sebastián Abreu marcha séptimo y tiene boleto provisional al play in (repechaje).

Los Xoloitzcuintles de Abreu se han conducido con equilibrio en este Apertura 2025: han marcado 26 goles (quinta mejor ofensiva) y han recibido 17 (sexta mejor defensa).

La jauría ha conseguido este balance con un sistema que Abreu denomina "catenaccio vip", que se caracteriza por intensidad en defensa y amplitud en ataque, combinando la bravura del fútbol uruguayo con el ritmo del mexicano.

El plantel del Tijuana no es de los más ostentosos del fútbol mexicano y tampoco está entre los más modestos, pero enorgullece a Abreu: "Nuestro equipo, humildemente, sin muchos pergaminos está peleando de igual a igual".

En este torneo, el Tijuana ha dado dos campanadas al vencer al Pachuca de visita por primera vez en su historia, y luego al Cruz Azul, un poderoso de la parte alta de la tabla.

"No nos sobra nada, pero estoy orgulloso de que el equipo, fecha tras fecha, muestra su identidad con herramientas futbolísticas y humanas de autoestima, de rebeldía y de sobreponernos a la adversidad", enfatizó Abreu.

En la plantilla del Tijuana destacan el delantero camerunés-belga Frank Boya, goleador del equipo con seis goles, y el talentoso mediocampista juvenil mexicano Gilberto Mora, de 16 años.

"Tenemos futbolistas que ya son vistos de otra manera por la prensa, que nos considera la sorpresa del torneo, aunque para mí no lo es", expuso Abreu.

El miércoles ante el Toluca, el Tijuana buscará reencontrarse con la victoria después de un empate y una derrota en sus dos juegos más recientes.

A sus 49 años, Abreu vive su primera experiencia como DT en la primera división mexicana. Como futbolista, El Loco jugó para siete equipos aztecas entre 1999 y 2007 de manera intermitente, y fue cuatro veces goleador del torneo, con Tecos, Cruz Azul y Dorados (2).

Jornada completa.

Martes:

América-Puebla, Necaxa-Cruz Azul, Mazatlán-Santos, Monterrey-Juárez. Martes: Querétaro-Guadalajara, Pachuca-Tigres, Atlas-León, Tijuana-Toluca, Pumas-Atlético San Luis.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 31 13 10 1 2 39 16 23

2. Cruz Azul 28 13 8 4 1 24 16 8

3.

América 27 13 8 3 2 27 13 14

4. Monterrey 27 13 8 3 2 26 20 6

5. Tigres 26 13 7 5 1 27 13 14

6. Pachuca 21 13 6 3 4 18 15 3

7. Tijuana 20 13 5 5 3 26 17 9

8. Guadalajara 20 13 6 2 5 20 18 2

9. Juárez 19 13 5 4 4 18 17 1

10. Pumas 14 13 3 5 5 16 20 -4

11. Atlético San Luis 13 13 4 1 8 19 20 -1

12. Santos 13 13 4 1 8 15 21 -6

13. Atlas 13 13 3 4 6 21 29 -8

14. León 12 13 3 3 7 12 24 -12

15. Mazatlán 11 13 2 5 6 15 23 -8

16. Querétaro 11 13 3 2 8 14 25 -11

17. Necaxa 9 13 2 3 8 14 26 -12

18. Puebla 8 13 2 2 9 14 32 -18

