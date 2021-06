El reboot de Primos Lejanos ya tiene protagonistas

HBO Max está preparando un reboot de Primos Lejanos (Perfect Strangers), comedia que ABC emitió entre 1986 y 1993. La nueva ficción contará con un importante cambio, ya que tendrá dos actrices como protagonistas.

La serie original fue protagonizada por Bronson Pinchot y Mark Linn-Baker. Tal como señala Deadline, el reboot femenino estará encabezado por Robin Thede y London Hughes. Además, Thede también se encargará de escribir el guion. Cada episodio tendrá una duración de media hora.

"La serie seguirá a las perfectas desconocidas Deja, interpretada por Thede, y Poppy, interpretada por Hughes, quienes inesperadamente descubren que son medio hermanas cuando ambas heredan un apartamento de una habitación ubicado encima de un estudio de trap yoga en Fort Greene, Brooklyn. Los polos opuestos deben aprender a vivir y trabajar juntos", reza la descripción de la producción.

Primos Lejanos (Perfect Strangers), que sumó un total de ocho temporadas, giraba en torno a la relación entre un estadounidense y su primo europeo. El reboot será producido por Warner Bros. Television, con Thede como productora ejecutiva a través de su compañía For Better or Words. Robert L. Boyett, productor de la serie original, repetirá su rol en la nueva ficción.

El reboot forma parte del acuerdo que Thede y Warner Bros. firmaron en 2020. Su serie A Black Lady Sketch Show ya ha lanzado dos temporadas y ha renovado por una tercera en HBO. La actriz y guionista está actualmente escribiendo Fashionably Black, película que se estrenará en HBO Max, y Killing It, producción de zombies para Amazon.

Hughes ha aparecido en títulos como Damned, Fleabag y The Rebel. También ha ejercido como presentadora en The Netflix Afterparty.

Europa Press