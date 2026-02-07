El recién ascendido Thun, el matagigantes que lidera la liga de Suiza

Un cuento de hadas futbolístico en Suiza. El FC Thun, recién ascendido, lidera con comodidad el campeonato helvético y no hay nada que parezca poder detenerlo en la carrera por el título

La extraordinaria racha del Thun ha permitido al equipo de la ciudad homónima estar por delante de grandes del fútbol suizo como Young Boys o el vigente campeón Basilea

Su recorrido recuerda a las gestas realizadas por el Kaiserslautern, otro recién ascendido que conquistó la Bundesliga en 1998, el Leicester, que levantó la Premier League inglesa en 2016, o más recientemente el Mjällby, un equipo de un pueblo pesquero que ganó la liga sueca el año pasado

- Segundo plantel más barato -

Según el portal Transfermarkt, el plantel del Thun tiene el segundo valor de mercado más bajo del campeonato suizo, compuesto por 12 equipos, con US$19 millones, muy por debajo de los cerca de US$70 millones del Young Boys

El Thun ascendió la temporada pasada, poniendo fin a un periodo de cinco años en la segunda suiza

El presidente del club, Andres Gerber, afirmó que se marcaron el ambicioso objetivo de terminar en la primera mitad de la tabla

Con 22 fechas disputadas, el Thun saca 9 puntos a su inmediato perseguidor, el Lugano, con St Gallen, Basilea y Sion más rezagados

Gerber explicó a la AFP que el equipo cuenta "con buenos jugadores con mucha confianza, y que mejoran en cada partido"

- Secreto del éxito -

El pasado fin de semana, el Thun se impuso 2-1 en Basilea, silenciando a los 26.000 espectadores del estadio St Jakob-Park. El domingo, el líder viajará a Ginebra para medirse con el Servette

El feudo del Thun es el coqueto Stockhorn Arena, de césped artificial, con capacidad para 10.000 espectadores

Desde su fundación en 1898, los principales trofeos en las vitrinas del club son los títulos de la segunda división en 2010 y 2025

No es de extrañar que la ilusión se haya desatado en el Oberland bernés ante la perspectiva de que el equipo de una localidad de 45.000 habitantes se lleve el título

"Se puede percibir por todos lados. Es fantástico", celebra Gerber

El antiguo capitán del Thun y exinternacional suizo achaca el éxito a la sólida ética del equipo y la continuidad a largo plazo. "He estado 23 años aquí, tenemos empleados desde hace 15 años. Eso es muy importante porque todos nos conocemos. Conocemos la cultura del Thun"

"En nuestra región no hacemos mucho ruido. Somos modestos. Preferimos hacer las cosas antes que hablar de ellas. Realmente es un equipo, no hay mucho dinero ni grandes nombres", señala

- "Era imposible" -

El entrenador Mauro Lustrinelli, de 49 años, es una leyenda del club. Marcó 20 goles en su época como jugador en la temporada 2004-2005 que llevaron al equipo al segundo puesto en la primera división suiza, su mejor clasificación hasta el momento

Ello les permitió disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la que terminaron terceros por detrás de Arsenal y Ajax, y por delante del Sparta Praga

El antiguo delantero suizo, que disputó el Mundial 2006, tomó las riendas del equipo en 2022

Lustrinelli ha forjado un grupo unido, sin estrellas, y que no necesita dominar el juego para llevarse los partidos

Ganar la segunda división suiza y justo después la primera sólo ocurrió en una ocasión: la gesta la protagonizó el Grasshopper de Zúrich en 1952

"Todavía quedan 16 partidos y mantenemos la calma", proclama Gerber

"Nadie pensaba que tras 22 partidos iríamos primeros. ¡Era imposible, también estamos sorprendidos!", reconoce

"Pero sabemos que somos realmente buenos, no es casualidad. Pero mantenemos los pies en el suelo. No hay riesgo de que olvidemos quiénes somos"