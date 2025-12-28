El reconocimiento de Somalilandia por Israel "amenaza" la estabilidad regional, dice Somalia

El reconocimiento por parte de Israel de la región de Somalilandia como un Estado independiente es una "amenaza" para la seguridad y la estabilidad de la región y alienta a los grupos secesionistas, afirmó el domingo el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud.

El territorio, del tamaño de Uruguay (175.000 km²), está situado en el extremo noreste del Cuerno de África y declaró su independencia de Somalia en 1991, cuando el país se hundía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.

Israel se convirtió el viernes en el primer país en reconocer al territorio, que funciona de manera autónoma y se distingue por una relativa estabilidad en comparación con Somalia, afectada por insurgencias islamistas y conflictos políticos.

En una sesión parlamentaria de emergencia, Mohamud afirmó que esta medida "equivale a una agresión descarada contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad del pueblo de la República de Somalia".

El dirigente añadió que "las violaciones [del primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu y sus intentos de dividir la República Federal de Somalia son una amenaza para la seguridad y la estabilidad del mundo y de la región, y alientan a los grupos radicales y a los movimientos secesionistas que existen o pueden existir en muchas regiones del mundo".

Turquía, Yibuti -que comparte frontera con Somalilandia- y Egipto, rechazaron la iniciativa. Y el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Washington no iba a seguir los pasos de Israel, su aliado.

La UE llamó por su parte a respetar "la soberanía" de Somalia.

Somalilandia goza de una posición estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez, más al norte.

Los analistas creen que la decisión israelí se ha visto motivada por intereses de seguridad regional, en particular debido al frente abierto que mantiene con los rebeldes hutíes de Yemen.

Las costas de Yemen se encuentran frente a las de Somalilandia, e Israel ha atacado objetivos en ese país de manera repetida tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023.