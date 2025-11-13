El recorrido del Rally Dakar 2026
El recorrido de la 48ª edición del Rally Dakar, programado del 3 al 17 de enero de 2026 en Arabia Saudita...
- 1 minuto de lectura'
El recorrido de la 48ª edición del Rally Dakar, programado del 3 al 17 de enero de 2026 en Arabia Saudita y presentado este jueves:
. 3 de enero, prólogo: Yanbu - Yanbu, 98 km (23 km de especial)
. 4 de enero, 1ª etapa: Yanbu - Yanbu, 518 km (305)
. 5 de enero, 2ª etapa: Yanbu - AlUla, 504 km (400)
. 6 de enero, 3ª etapa: AlUla - AlUla, 666 km (422)
. 7 de enero, 4ª etapa: AlUla - campamento refugio, 492 km (417) para las motos, 526 km (451) para los autos
. 8 de enero, 5ª etapa: campamento refugio - Hail, 417 km (356) para las motos, 428 km (372) para los autos
. 9 de enero, 6ª etapa: Hail - Riad, 920 km (331)
. 10 de enero: jornada de descanso
. 11 de enero, 7ª etapa: Riad - Wadi ad-Dawasir, 876 km (462)
. 12 de enero, 8ª etapa: Wadi ad-Dawasir - Wadi ad-Dawasir, 717 km (481)
. 13 de enero, 9ª etapa: Wadi ad-Dawasir - campamento refugio, 540 km (418) para las motos, 531 km (410) para los autos
. 14 de enero, 10ª etapa: campamento refugio - Bisha, 417 km (371) para las motos, 469 km (421) para los autos
. 15 de enero, 11ª etapa: Bisha - Al Henakiyah, 882 km (347)
. 16 de enero, 12ª etapa: Al Henakiyah - Yanbu, 718 km (310)
. 17 de enero, 13ª y última etapa: Yanbu - Yanbu, 141 km (105)
-- Distancia total
Motos: 7.906 km, de los que 4.748 km son de especiales
Autos: 7.994 km, de los que 4.840 km son de especiales
cyj/pm/iga
- 1
Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?
- 2
Quiénes tendrán que pagar el impuesto por sus patrimonios de este año, tras una actualización
- 3
¿Por qué cada vez más millonarios alquilan y no son propietarios de sus casas?
- 4
Furor en el mundo: es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones