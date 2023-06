El reggaetton romántico de Maluma conquista o Son do Camiño

16/06/2023 El cantante Maluma durante una actuación en el festival de O Son do Camiño, a 16 de junio de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Juan Luis Londoño Arias, conocido por su nombre artístico Maluma, es un cantante y compositor colombiano. Actúa hoy en O Son do Camiño, un festival de música que se celebra anualmente en el Monte do Gozo, en las afueras de la ciudad gallega de Santiago de Compostela. Las dos primeras ediciones del festival tuvieron lugar en 2018 y 2019. CULTURA Álvaro Ballesteros - Europa Press