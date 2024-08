El regreso de Oasis le da un impulso a los grupos de tributo de la banda británica

"¡El teléfono no deja de sonar!" desde el anuncio del regreso de Oasis y de su gira en 2025, el grupo de tributo Definitely Mightbe, que interpreta sus canciones en todo Reino Unido, está más solicitado que nunca.

Después de quince años de discordia entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, la emblemática banda de Britpop de los años 90 anunció su regreso el martes para la alegría de los aficionados, acompañado de una serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda en julio y agosto de 2025.

El sábado por la mañana millones de personas se apresuraron a las plataformas de venta en línea para intentar conseguir una entrada para una de las 17 fechas en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín, lo que provocó fallos masivos en algunos sitios y congestiones en otros.

Muchos fans expresaron su frustración por perderse el regreso de su banda favorita, lo que debería beneficiar a las "tribute bands" que rinden homenaje al grupo interpretando versiones de sus canciones, como el grupo llamado Definitely Mightbe.

"Siempre hemos tenido trabajo, y logré vivir de esta banda durante unos veinte años. Pero desde el anuncio de la gira, ¡el teléfono no para de sonar!", explica Ian Alcock, que interpreta al cantante Liam Gallagher en el escenario.

Desde el anuncio de esta "increíble noticia" el martes, las solicitudes de reserva para el grupo aumentaron "considerablemente", señala el cantante entrevistado por AFP en los camerinos de un concierto el viernes por la noche en Leeds, en el norte de Inglaterra.

Definitely MightBe, cuyo nombre está inspirado en el mítico primer álbum de Oasis, "Definitely Maybe" (1994), dice ser el grupo tributo más antiguo y haber realizado más de 2.000 conciertos en todo el mundo desde hace unos veinte años.

- Llenar un vacío -

"Soy aficionado del grupo. Los vi durante su primera gira en 1994 en un pub de Stoke on Trent, donde vivo. ¡Hace mucho tiempo!", bromea Ian Alcock, de 58 años.

Propietario de un estudio y cantante, comenzó a interpretar las canciones de Oasis cuando la fama del grupo crecía rápidamente en Reino Unido, antes de formar su "tribute band" a principios de los años 2000.

Un número limitado de entradas se puso a la venta para esta gira de regreso, unos 1,4 millones según la BBC—, lo que no será suficiente para satisfacer a los fans de Oasis.

Ian Alcock espera que los grupos tributo puedan "llenar el vacío" para los decepcionados.

"Oasis seguirá generando entusiasmo (en los próximos meses), así que espero que vengan a vernos", destaca.

Además del público habitual, compuesto por personas "de 30, 40, 50, 60 años y más", también asiste una "multitud muy joven" a sus conciertos, a veces acompañada de sus padres, señala Paul Mitchell, de 41 años, que interpreta al guitarrista Noel Gallagher en el escenario.

Como fans los dos miembros del grupo están felices de que los hermanos Gallagher, que se habían separado en 2009 después de una enésima pelea en el festival parisino de Rock en Seine, hayan enterrado el hacha de guerra, al menos por ahora.

"Los hemos estado esperando mucho tiempo. Todos están impacientes", subraya Ian Alcock, cuyo grupo se presentará el sábado por la noche en una velada especial en Londres.

