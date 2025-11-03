El regreso de Trent con el Real Madrid recuerda al Liverpool lo que echa de menos

Trent Alexander-Arnold regresa el martes a Liverpool, el club de su infancia y donde jugó hasta la pasada campaña, mientras lucha por adaptarse a su nueva vida en el Real Madrid.

A pocos metros de la puerta por donde el internacional inglés entrará en Anfield, aún se encuentra un enorme mural con él vestido de rojo junto a la frase: "Soy sólo un chico normal de Liverpool cuyo sueño se ha hecho realidad".

El viaje de Alexander-Arnold desde ser un aficionado hasta ganar dos veces la Premier League y alcanzar la gloria en la Liga de Campeones fue, sin duda, un cuento de hadas.

Pero, para gran parte de los hinchas del Liverpool, su salida empañó su legado tras dejar que su contrato expirara, lo que significó que los vigentes campeones de la Premier League recibieran una escueta suma de dinero por su traspaso.

El lateral fue abucheado incluso en ocasiones durante sus últimos meses en Liverpool, pese a contribuir a los dos únicos títulos de liga del club desde 1990.

"Emociones encontradas"

Al anunciar finalmente su marcha en mayo, el defensa de 27 años afirmó que fue "la decisión más difícil" que ha tomado en su vida.

Una recepción fría está casi garantizada el martes si juega por primera vez como visitante en su antiguo hogar.

Alexander-Arnold reveló que tenía "emociones encontradas" sobre su vuelta y que no celebraría si marcaba.

El defensa aseguró que depende de los aficionados cómo reaccionen, añadiendo que "siempre" querrá al club.

"No importa lo qué pase, mis sentimientos no cambiarán hacia Liverpool", declaró a Amazon Prime. "Tengo recuerdos allí que durarán toda mi vida y, sin importar cómo me reciban, eso no cambiará", agregó.

Su marcha la está echando en falta esta temporada el Liverpool y su entrenador Arne Slot se ha visto obligado con frecuencia a colocar a su mejor centrocampista, Dominik Szoboszlai, como lateral derecho, ya que ni Conor Bradley ni Jeremie Frimpong han podido llenar el vacío dejado por Alexander-Arnold.

Lesionado y suplente

Aunque en ocasiones llegó a ser criticado por sus errores de marcaje, Alexander-Arnold aportó mucho en el ataque Red y se fue siendo el defensa con más asistencias en la historia de la Premier League gracias tanto a su exquisito repertorio de pases como a su ejecución de jugadas a balón parado.

El atacante egipcio Mohamed Salah, en particular, es el que más padece la ausencia de quien fue su compañero en la banda derecha durante las últimas ocho temporadas.

Una racha de seis derrotas en ocho partidos muestra lo mucho que el conjunto inglés necesita un jugador del perfil de Alexander-Arnold.

El jugador está intentando integrarse en el Real Madrid de Xabi Alonso y no ha jugado para los blancos desde que sufrió una lesión en el tendón de la corva en el debut de la Liga de Campeones del Madrid contra el Marsella el 16 de septiembre.

Pese a que se ha recuperado y a la baja de Dani Carvajal por lesión, Alonso prefiere al centrocampista uruguayo Fede Valverde como lateral derecho.

Alexander-Arnold vio el Clásico desde el banquillo durante los 90 minutos el 26 de octubre, que se decantó a favor de su equipo por 2-1.

Alonso tiene pocos motivos para cambiar su alineación en Anfield, después de que los 15 veces campeones de la competición continental hayan logrado pleno de victorias.

Pero Alexander-Arnold desea volver a jugar lo antes posible. La ausencia de minutos ha llevado a su exclusión de la selección de Inglaterra en las dos últimas convocatorias de Thomas Tuchel, a pocos meses del Mundial.

Una de las razones por las que, según informa la prensa inglesa, decidió unirse a la galaxia de estrellas del Madrid en el Santiago Bernabéu fue para aumentar sus posibilidades de ganar el Balón de Oro, pero por el momento aún busca la fórmula para tener éxito en el club blanco.

