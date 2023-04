El regulador bancario chino ayudará a reducir los costos de financiación de las pequeñas empresas

PEKÍN, 27 abr (Reuters) - El regulador bancario y de seguros chino afirmó que este año mejorará el apoyo crediticio y reducirá los costos reales de financiación de las pequeñas empresas y microempresas para respaldar mejor la recuperación económica.

En un comunicado emitido el jueves, la Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros de China (CBIRC, por sus siglas en inglés) dijo que las instituciones financieras deberían conceder créditos razonables a las pequeñas empresas, evitando al mismo tiempo el riesgo de "sobrepréstamos".

La CBIRC dijo que su objetivo es mejorar la calidad de los servicios financieros para las pequeñas empresas y las microempresas, promover la vitalidad del mercado e impulsar la confianza.

Las instituciones financieras deben fijar precios razonables para los préstamos, basándose en el tipo preferencial de referencia y en las características de las pequeñas empresas y las microempresas.

El CBIRC añadió que optimizaría la estructura crediticia para las pequeñas empresas y satisfaría de manera razonable las necesidades de financiación de las pequeñas empresas con una línea de crédito superior a 10 millones de yuanes (1,44 millones de dólares).

El regulador también dijo que las instituciones financieras no deben renovar los préstamos para fines no comerciales y de producción, y que las instituciones financieras no deben cubrir los riesgos crediticios con renovaciones de préstamos.

(1 dólar = 6,9227 yuanes)

(Reporte de Ziyi Tang, Ryan Woo y redacción de Pekín; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters