El regulador británico de medios investiga a X por las imágenes sexuales creadas por Grok

LONDRES, 12 ene (Reuters) -

El regulador británico de los medios de comunicación inició el lunes una investigación sobre X, propiedad de Elon Musk, para determinar si el hecho de que la red social permita que su chatbot Grok AI genere ultrafalsos de carácter íntimo y sexual viola su deber de proteger a los usuarios británicos de contenido que podría ser ilegal.

"ha habido informaciones profundamente preocupantes según los cuales la cuenta del chatbot Grok AI en X se utiliza para crear y compartir imágenes de personas sin ropa —que pueden equivaler a un abuso de imágenes íntimas o pornografía— e imágenes sexualizadas de niños que pueden equivaler a material de abuso sexual infantil", dijo Ofcom en un comunicado.

Si Ofcom considera que X ha infringido la ley, puede obligar a la empresa a tomar medidas para cumplirla, y si no lo hace puede imponerle una multa de hasta el 10% de sus ingresos mundiales calificados.

