El regulador del mercado español aprueba cambios para controlar las oscilaciones de tensión
MADRID, 21 oct (Reuters) - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC) informó el lunes de que aprobaba algunos de los cambios técnicos solicitados por el operador de la red nacional tras detectar fuertes oscilaciones de tensión en el país, que sufrió un apagón masivo en abril.
Las medidas se aplicarán inicialmente durante 30 días, pero pueden prorrogarse hasta tres meses.
Aunque la CNMC aprobó con retoques algunas medidas técnicas solicitadas por el operador de la red, REE, aplazó su decisión sobre una medida clave propuesta para cambiar los requisitos de control de la tensión de la red para las centrales eléctricas, tanto convencionales como renovables.
La modificación de dicha medida "requiere de un análisis más profundo", dijo la CNMC, a raíz de los comentarios de los generadores de electricidad que planteaban dudas sobre la posibilidad de cumplir las nuevas obligaciones.
"No procede su adopción de forma inmediata, en tanto no hayan sido analizadas convenientemente las evidencias aportadas por los sujetos en el trámite de audiencia y sus implicaciones", señaló.
Al solicitar estas medidas a principios de mes, el operador de la red advirtió de las "variaciones rápidas de tensión" registradas que podrían "desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico".
La red europea de gestores de redes de transporte de electricidad señaló este mes en un informe que el apagón masivo que afectó a la península ibérica el 28 de abril era el
primero conocido causado por un voltaje excesivo. (Información de Pietro Lombardi y Joan Faus en Madrid; edición de Matthew Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)
