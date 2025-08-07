LA NACION

El regulador español multa a Grifols y a varios consejeros con un total de 1,36 millones de euros

7 ago (Reuters) - El Boletín Oficial del Estado español:

* DIJO EL MIÉRCOLES QUE EL REGULADOR ESPAÑOL DEL MERCADO CNMV MULTÓ A GRIFOLS Y A VARIOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR DOS INFRACCIONES POR UN TOTAL DE 1,36 MILLONES DE EUROS

* LA CNMV MULTA A GRIFOLS CON 800.000 EUROS POR EL SUMINISTRO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA REGULADA CON DATOS INEXACTOS O NO VERACES O QUE OMITÍA ASPECTOS RELEVANTES

IMP A GRIFOLS UNA MULTA ADICIONAL DE 200.000 EUROS POR LA INCLUSIÓN EN LOS INFORMES DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2021, 2022 Y 2023, Y EL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2023, DE INFORMACIÓN ENGAÑOSA SOBRE EL MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL RENDIMIENTO (APM)

* TAMBIÉN MULTÓ A VARIOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRIFOLS CON UN TOTAL DE 356.000 EUROS POR LAS MISMAS INFRACCIONES

(Redacción de Gdansk)

