El regulador español multa a Grifols y a varios consejeros con un total de 1,36 millones de euros
- 1 minuto de lectura'
7 ago (Reuters) - El Boletín Oficial del Estado español:
* DIJO EL MIÉRCOLES QUE EL REGULADOR ESPAÑOL DEL MERCADO CNMV MULTÓ A GRIFOLS Y A VARIOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR DOS INFRACCIONES POR UN TOTAL DE 1,36 MILLONES DE EUROS
* LA CNMV MULTA A GRIFOLS CON 800.000 EUROS POR EL SUMINISTRO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA REGULADA CON DATOS INEXACTOS O NO VERACES O QUE OMITÍA ASPECTOS RELEVANTES
*
IMP A GRIFOLS UNA MULTA ADICIONAL DE 200.000 EUROS POR LA INCLUSIÓN EN LOS INFORMES DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2021, 2022 Y 2023, Y EL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2023, DE INFORMACIÓN ENGAÑOSA SOBRE EL MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL RENDIMIENTO (APM)
* TAMBIÉN MULTÓ A VARIOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRIFOLS CON UN TOTAL DE 356.000 EUROS POR LAS MISMAS INFRACCIONES
Fuente de la información: https://tinyurl.com/3fszdb6k Más información de la empresa:
(Redacción de Gdansk)
Otras noticias de España
- 1
Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0
- 2
Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
- 3
A cuánto cotiza el dólar este miércoles 6 de agosto
- 4
Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger