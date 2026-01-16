El regulador europeo advierte a las aerolíneas de que no operen en el espacio aéreo iraní

16 ene (Reuters) - El regulador de la aviación de la Unión Europea instó a las aerolíneas del bloque a evitar volar en el espacio aéreo de Irán en un aviso emitido el viernes.

"La presencia y posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea, combinada con respuestas estatales impredecibles (...) crea un alto riesgo para los vuelos civiles que operan a todas las altitudes y niveles de vuelo", dijo la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (AESA) en un boletín sobre posibles zonas de conflicto.

Con la tensión en curso y la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos, que ha puesto a las fuerzas de defensa aéreas iraníes en un estado de alerta alto, existe una mayor probabilidad de que haya errores de identificación en el espacio aéreo iraní, según el aviso. (Reporte de Gursimran Kaur. Edición en español de Javier López de Lérida)