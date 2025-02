El regulador italiano investiga a stellantis, vw, tesla y byd por la información al consumidor de ve

MILÁN, 21 feb (Reuters) - La agencia antimonopolio de Italia dijo el viernes que estaba investigando a BYD , Stellantis, Tesla y Volkswagen por presuntamente engañar a los consumidores sobre el rendimiento de sus vehículos eléctricos.

Las cuatro investigaciones por posibles prácticas comerciales desleales se refieren a "la información facilitada a los consumidores sobre la autonomía de conducción de los vehículos eléctricos, la degradación de la capacidad de las baterías y las limitaciones de las garantías estándar de las baterías, lo que podría suponer una infracción del Código del Consumidor", señaló el organismo regulador en un comunicado.

Como es habitual en tales circunstancias, la agencia dijo el jueves que llevó a cabo tales inspecciones en la sede italiana de los cuatro fabricantes de automóviles, con la ayuda de la Guardia di Finanza, la policía de delitos financieros de Italia. BYD no hizo comentarios inmediatos sobre la investigación. Stellantis y Volkswagen no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios, mientras que no fue posible contactar inmediatamente con las oficinas italianas de Tesla.

