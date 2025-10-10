El regulador mexicano revoca la licencia para operar a CIBanco, una de las entidades señaladas por EEUU

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ha aprobado la revocación de la autorización para operar a CIBanco, una de las tres entidades señaladas por Estados Unidos por supuesto lavado de dinero procedente del narcotráfico. Debido a esta decisión, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó la liquidación de la firma y el inicio del proceso de pago de los depósitos asegurados de las personas ahorradoras, que tendrá lugar a partir del próximo 13 de octubre de este año, según ha explicado el IPAB en un comunicado.

La legislación mexicana recoge que los depósitos cubiertos por el IPAB ascienden hasta las 400.000 unidades de inversión por persona, representativos de 3.424.262,30 pesos mexicanos a fecha de este viernes 10 de octubre (159.265 euros). La cobertura solo se aplicará a aquellos productos considerados depósitos asegurados, y según ha explicado el IPAB, no garantiza depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, si bien estas personas conservarán su derecho ante la institución en liquidación.

CIBanco, conocido en México como el primer 'banco verde' del país, inició operaciones en 1983 bajo el nombre de Consultoría Internacional (CI) como una casa de cambio corporativa. La firma se convirtió en una institución de banca múltiple en 2008 al cambiar el nombre a CIBanco y en 2011 se autorizó la adquisición de su casa de bolsa.

A finales del mes de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a CIBanco, Intercam y Vector por desempeñar un papel durante años en el lavado de millones de dólares procedentes de cárteles con sede en México. Las sanciones contra estas tres entidades, consistentes en prohibir que realicen transacciones con entidades financieras de Estados Unidos, entran en vigor el próximo 20 de octubre.