El regulador neerlandés investigará a Roblox por los riesgos que supone para los menores

Por Charlotte Van Campenhout

ÁMSTERDAM, 30 ene (Reuters) - El regulador de protección al consumidor de Países Bajos, ACM, ha iniciado una investigación sobre la plataforma de juegos estadounidense Roblox por los posibles riesgos que supone para los usuarios menores de edad en la Unión Europea, según informó el viernes.

El regulador afirmó que evaluará si Roblox está tomando las medidas adecuadas para proteger a los menores, en referencia a la Ley de Servicios Digitales de la UE, que exige a las plataformas tomar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar la seguridad de los menores que utilizan sus servicios.

Un portavoz de Roblox afirmó que la empresa está "firmemente comprometida con el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales de la UE" y se refirió al anuncio de la plataforma de juegos del pasado mes de noviembre de que exigiría la verificación de la edad mediante reconocimiento facial para limitar la comunicación entre niños y adultos.

"Esperamos poder proporcionar a la ACM más claridad sobre las numerosas políticas y medidas de protección que hemos implementado para proteger a los menores", afirmó el portavoz.

La empresa ha sido objeto de críticas a nivel mundial por no proteger a los usuarios jóvenes de los depredadores infantiles y la explotación sexual. En Estados Unidos, Roblox se enfrenta a múltiples demandas relacionadas con la seguridad infantil.