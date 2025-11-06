El Reina Sofía dedica una jornada al cómic creado por mujeres

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Museo Reina Sofía celebra 'Viñetas cruzadas', una jornada dedicada al cómic creado por mujeres con un programa que cuenta con la participación, en diferentes mesas redondas, de las ilustradoras Marika, Carla Berrocal, Laura Pérez Vernetti y Bea Lema, y de las investigadoras Viviane Alary, Virginie Giuliana y Elisa McCausland.

El próximo viernes 21 de noviembre, la pinacoteca acogerá el análisis de la autoría del cómic hecho por mujeres desde una perspectiva intergeneracional y tomando como punto de partida las Colecciones del Museo Reina Sofía.

"El encuentro busca profundizar, por un lado, en las diferentes formas en que las autoras de cómic han contribuido al desarrollo de una contracultura, es decir, a la aparición de rupturas, reformulaciones y nuevos géneros dentro del cómic. Por otro lado, se establece un diálogo que permite explorar las genealogías que vinculan a las distintas generaciones de artistas", explica el museo.

La cita se propone como continuidad de la exposición '¡Mujercitas del mundo entero, uníos! Autoras de cómic adulto (1967-1993)' y del I Congreso Internacional sobre genealogías feministas del cómic que tuvo lugar en abril de 2024 en la Universidad Complutense de Madrid.