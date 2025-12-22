El Reina Sofía inaugura su espacio 'Pieza Única' con una instalación de Thomas Hirschhorn

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Museo Reina Sofía ha inaugurado su espacio 'Pieza Única' dedicado a mostrar, de forma temporal, una obra perteneciente a sus colecciones fuera del marco de los relatos de la exposición permanente. La primera pieza es la instalación 'Art Center 6 (Blow Down)' de Thomas Hirschhorn.

Así, la obra del suizo -que data de 2001- podrá verse en la Planta 1 de la sede central de la pinacoteca -en la conexión entre el edifico Sabatini y Nouvel-.

La instalación ha sido recientemente incorporada gracias a la donación de la Colección Meana Larrucea, que fue fundada por el abogado Fernando Meana junto con su mujer, María Victoria Larrucea, y atesora más de 500 obras de destacados artistas contemporáneos como Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Cildo Meireles, Cindy Sherman o Miquel Barceló, entre otros.

Por otro lado, Hirschhorn es uno de los artistas fundamentales en la llamada crítica institucional, una influyente corriente que encabezó en los años ochenta un cuestionamiento del sistema del arte y de la estructura de poder, así como de generación de valor económico de los museos de arte contemporáneo.

'Art Center 6' es la sexta de una serie de instalaciones que representan una institución de arte actual al modo de una casa de muñecas.