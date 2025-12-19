El Reina Sofía y la Fundación de Ferrocarriles colaborarán en el desarrollo de actividades culturales

MADRID, 19 dic. 2025 (Europa Press) -

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles han firmado un protocolo general de actuación, que establece un marco de colaboración para el desarrollo conjunto de actividades culturales, artísticas, educativas y de difusión institucional.

El protocolo, que tendrá una duración de cuatro años con posibilidad de prórroga, incluye el diseño y desarrollo de exposiciones, programas culturales, jornadas, congresos y seminarios que integren la historia del ferrocarril; la colaboración en la difusión y comunicación de las actividades; o la cesión y uso compartido de espacios para el desarrollo de actos culturales, presentaciones, actividades de formación o encuentros institucionales.

También permitirá el diseño de programas educativos dirigidos a diferentes públicos, en especial escolares y familias y el desarrollo de proyectos de investigación y archivo, incluida la puesta en común de fondos y recursos disponibles.

La rubricación del acuerdo ha tenido lugar en el Palacio de Fernán Núñez y han participado el director gerente de la Fundación, José Ramón Sempere, y el director del Museo, Manuel Segade.

Segade ha destacado "la buena vecindad" entre ambas instituciones, que comparten más de dos siglos de historia, y la "espléndida oportunidad" que supone "poder abrir el hub cultural de la zona de Atocha a través de esta colaboración". Según un comunicado, para el director de la pinacoteca, los públicos del Reina Sofía no son solamente los del arte contemporáneo, y confía en que colaboraciones como esta refuercen su vínculo.

Por su parte, el director gerente de la Fundación ha insistido en que la institución que dirige debe hacer "un esfuerzo" por abrirse y abrir su patrimonio público a la sociedad, y extender sus actividades. Sempere ha adelantado que la colaboración se irá concretando en 2026.