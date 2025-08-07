El Reino Unido anuncia la detención de los primeros migrantes en virtud de un tratado con Francia

El Ministerio del Interior británico anunció el jueves haber detenido a un grupo migrantes llegados al Reino Unido en pequeñas embarcaciones y que serán devueltos a Francia, en el marco de un tratado franco-británico que entró en vigor el miércoles.

"Las personas que llegaron al Reino Unido en una embarcación ayer al mediodía han sido detenidas. Serán trasladadas a centros de detención administrativa mientras esperan su expulsión", indicó el Home Office en un comunicado, sin precisar cuántos migrantes fueron arrestados.

El nuevo tratado franco-británico, anunciado durante una visita del presidente francés Emmanuel Macron al Reino Unido en julio, tiene como objetivo disuadir a quienes intentan cruzar el Canal de la Mancha en embarcaciones precarias y sobrecargadas, organizadas por redes de traficantes.

Según Londres, las primeras expulsiones hacia Francia deberían tener lugar "en las próximas semanas".

El Reino Unido transmitirá a Francia, en un plazo de tres días, los nombres de los migrantes detenidos que quiere expulsar, y las autoridades francesas tendrán 14 días para responder, detalla el ministerio británico.

"Cuando prometí que no escatimaría esfuerzos para asegurar nuestras fronteras, hablaba en serio", dijo en X el primer ministro Keir Starmer, bajo presión para frenar las llegadas.

En lo que va del año más de 25.400 personas han entrado en el Reino Unido por esta vía, un aumento del 49% en comparación al año anterior.