El rendimiento de los bonos de EE. UU. sube tras el alza de tasas en Japón

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 19 dic (Reuters) -

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense el viernes, en línea con el de sus pares mundiales, después de que el Banco de Japón elevó las tasas de interés, mientras los inversores siguen evaluando las publicaciones económicas retrasadas y la dirección de la política de la Reserva Federal.

* El Banco de Japón elevó las tasas a niveles vistos en 30 años, dando otro paso para poner fin a décadas de enorme apoyo monetario y costos de endeudamiento cercanos a cero.

* "La subida de tasas en Japón y algunas de las comunicaciones quizá provocaron parte de la debilidad del mercado mundial de deuda pública desarrollada", dijo Michael Lorizio, de Manulife Investment Management.

* En su mayor parte, sin embargo, los operadores se centran en cuán pronto y cuántas veces bajará las tasas la Fed el año que viene, a medida que se debilita el mercado laboral estadounidense.

* El retorno de las notas a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, ganó 2,6 puntos básicos, al 3,486%, y el de los papeles referenciales a 10 años 3,5 puntos básicos, al 4,151%.

* La curva de rendimiento entre la deuda a dos y 10 años operaba con escasos cambios, a 66 puntos básicos.

* Se espera que los volúmenes de negociación disminuyan antes de la festividad de Navidad del jueves.

* El Tesoro venderá la semana que viene US$183.000 millones en deuda con cupones a corto y medio plazo. Esto incluirá US$69.000 millones en bonos a dos años el lunes, US$70.000 millones a cinco años el martes y US$44.000 millones a siete años el miércoles.

(Editado en español por Carlos Serrano)