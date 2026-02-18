El Rennes francés nombra a Franck Haise como nuevo entrenador

El Rennes, actual sexto clasificado en la Ligue 1 francesa, anunció este miércoles la contratación de Franck Haise como nuevo entrenador hasta 2027.

Haise, de 54 años, cuenta con una sólida experiencia en el campeonato galo, con más de 200 partidos dirigidos en clubes como el Lens y el Niza, del que salió a finales de diciembre.

El timonel francés reemplaza al francosenegalés Habib Beye, destituido el 9 de febrero tras una serie de cuatro derrotas.

Beye suena como posible nuevo entrenador del Olympique de Marsella, pero su designación se halla actualmente bloqueada por un contencioso con los bretones sobre las condiciones económicas de su rescisión contractual.

Haise toma las riendas de un equipo que viene de ganar 3-1 al Paris Saint-Germain el pasado fin de semana con un técnico interino, y que tiene el objetivo de disputar competición europea la próxima temporada.

Haise dirigirá su primer partido el domingo en la visita de su nuevo equipo al Auxerre (16º), en la 23ª fecha de la Ligue 1.