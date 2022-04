El representante ante la ONU del Frente Polisario reitera su posición antes de reunión del Consejo de Seguridad

El representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, Sidi Mohamed Omar, ha mantenido una reuni贸n este martes en Nueva York con el enviado de la ONU para el S谩hara Occidental, Staffan de Mistura, en la que ha reiterado la posici贸n del Frente Polisario en el proceso de paz de la ONU, horas antes de la reuni贸n de este mi茅rcoles del Consejo de Seguridad sobre la situaci贸n de la antigua colonia espa帽ola.

"Antes de las consultas del Consejo de Seguridad sobre la Misi贸n de Naciones Unidas para el Refer茅ndum en el S谩hara Occidental (MINURSO) de ma帽ana, me he reunido con el secretario general adjunto para el S谩hara Occidental, Staffan de Mistura, en la sede de la ONU en Nueva York. Hemos hablado del proceso de paz de la ONU y le he reiterado la posici贸n del Frente Polisario sobre el proceso y las cuestiones relacionadas", ha publicado en su cuenta de Twitter Mohamed Omar.

El conocido como Grupo de Nueva York de Apoyo a la Independencia del S谩hara Occidental inst贸 el domingo al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar la forma de que la MINURSO cumpla con su misi贸n principal y se celebre una votaci贸n sobre la independencia del S谩hara Occidental.

La antigua colonia espa帽ola del S谩hara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 en la Marcha Verde tras un acuerdo de cesi贸n firmado con Madrid y pese a la resistencia del Frente Polisario, que proclam贸 la independencia de la Rep煤blica 脕rabe Saharaui Democr谩tica (RASD).

El alto el fuego de 1991 fue firmado por Marruecos y el Polisario con vistas a la celebraci贸n de un refer茅ndum de autodeterminaci贸n, pero las diferencias sobre la elaboraci贸n del censo y la inclusi贸n o no de los colonos marroqu铆es ha impedido hasta el momento su convocatoria.

Adem谩s, el Polisario ha dado por roto el alto el fuego de 1992 tras el desalojo de activistas saharauis del paso fronterizo con Mauritania de Guerguerat por fuerzas militares marroqu铆es en noviembre de 2020. Rabat considera la zona entre el puesto y la frontera con Mauritania como 'tierra de nadie', mientras que el Frente Polisario lo considera territorio propio.

El 煤ltimo rev茅s para los independentistas saharauis ha sido el apoyo del Gobierno espa帽ol al plan de autonom铆a marroqu铆 hecho p煤blico el pasado 18 de marzo en una misiva dirigida al rey alau铆, Mohamed VI, un cambio de postura calificado de traici贸n por el Frente Polisario, que recuerda que Espa帽a es a煤n 'de iure' la potencia ocupante del S谩hara Occidental.