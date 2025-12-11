El repunte de la gripe aviar en Europa se debe a un récord de casos en aves silvestres, según la EFSA

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 11 dic (Reuters) -

Un número sin precedentes de brotes de gripe aviar entre aves silvestres y su amplia propagación geográfica están provocando una oleada temprana y fuerte de la enfermedad en Europa este año, según dijo el jueves la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés).

El brote actual, causado por una variante altamente patógena del virus de la gripe aviar, ha provocado el sacrificio de cientos de millones de aves de granja en los últimos años, perturbando el suministro de alimentos y aumentando los precios. Los casos humanos siguen siendo raros.

Los brotes suelen alcanzar su punto álgido en otoño, cuando las aves migratorias se dirigen hacia el sur, pero esta temporada se produjeron casos antes, matando a muchas aves silvestres, principalmente grullas comunes a lo largo de las rutas alemanas, francesas y españolas, así como a un gran número de aves acuáticas.

Entre el 6 de septiembre y el 28 de noviembre se notificaron 2.896 detecciones del virus H5 de la gripe aviar —en su mayoría H5N1— en aves domésticas de 29 países europeos, 442 en aves de corral y 2.454 en aves silvestres, según dijo la EFSA en un informe.

"Estamos asistiendo a un fuerte aumento sin precedentes de las detecciones del virus de la gripe aviar altamente patógena, principalmente en aves silvestres", dijo a Reuters Lisa Kohnle, responsable científica de la EFSA.

Las cifras de brotes en aves de corral fueron similares a las de años anteriores, pero cinco veces superiores a las de 2023, y casi el doble que las de 2021. Los pavos fueron los más afectados.

"Lo que es interesante para las aves de corral es que en años anteriores esas epidemias se caracterizaron por una gran cantidad de propagación de granja a granja", dijo Kohnle. "Este año parece que la introducción procede sobre todo de las aves silvestres".

En cuanto a los humanos, la gripe aviar infectó a 19 personas en cuatro países (Camboya, China, México y EEUU), matando a una en Camboya y a otra en EEUU, dijo la EFSA. En todos los casos hubo exposición a aves de corral o a su entorno.

Los brotes de gripe aviar en mamíferos fueron menores que en 2022 y 2023, pero siguen siendo motivo de preocupación debido a posibles mutaciones que la harían transmisible entre humanos.

Kohnle dijo que era probable que las detecciones siguieran aumentando, aunque la alta mortalidad de las aves silvestres podría impulsar controles más estrictos en las granjas y ayudar a frenar la propagación del virus. (Reporte de Sybille de La Hamaide; edición de Louise Heavens; editado en español por Tomás Cobos)