El rescate de Alemania a Uniper costará 33.000 millones, el cuádruple de lo estimado

Alemania ha elevado la estimación del coste del rescate de la energética Uniper a 33.000 millones de euros, lo que supone cuadruplicar la primera inyección de capital estimada, de 8.000 millones, según han anunciado tanto la empresa como el Estado germano este miércoles en un comunicado.

La empresa ha indicado que todavía está previsto realizar esa ampliación de capital anunciada en septiembre por un importe de 8.000 millones a un precio de 1,70 euros por acción.

No obstante, la empresa y el Estado han acordado autorizar una nueva ampliación de capital de 25.000 millones de euros debido a que esos 8.000 millones "no serán suficientes para estabilizar Uniper". Los fondos se destinarán a recuperar el capital perdido por las pérdidas esperadas en 2022, 2023 y 2024. Estas pérdidas se producirán por el coste para la empresa de sustituir el gas que no recibirá procedente de Gazprom.

Los nuevos 25.000 millones de capital autorizados, exclusivos de ser suscritos por Alemania, se dividirán en tramos. El primero se empleará emitiendo nuevas acciones antes de que finalice 2022.

"Las medidas de capital acordadas con el Gobierno alemán terminarán con meses de incertidumbre para nuestra empresa y nuestros clientes (...). Sin esta ayuda, nuestros clientes, incluidos muchos ayuntamientos, habrían afrontado de forma inevitable una oleada aún mayor de costes", ha indicado el consejero delegado de la empresa, Klaus-Dieter Maubach.

Todos estos acuerdos deben ser aprobados por varias jurisdicciones, entre ellas la Comisión Europea en función de legislación de ayudas estatales y fusiones y adquisiciones. Uniper y Alemania todavía están dialogando con Bruselas. Las partes esperan una resolución para antes del 19 de diciembre, cuando se celebrará una junta general extraordinaria de accionistas.

Como parte de este proceso, Alemania también comprará la participación de Fortum por 466 millones de euros a dicho mismo precio. Antes de que empezara la guerra de Rusia contra Ucrania, la participación de Fortum en la eléctrica alemana estaba valorada en el entorno de los 11.000 millones de euros.

Uniper registró pérdidas de 40.374 millones de euros en los nueve primeros meses de 2022, en contraste con el resultado negativo de 4.768 millones en el mismo periodo del año anterior, como consecuencia del impacto de la sustancial reducción del suministro de gas desde Rusia.

