El responsable de Industria de la UE insta a hacer acopio de minerales críticos
BRUSELAS, 19 nov (Reuters) -
La Unión Europea necesita crear rápidamente reservas de minerales críticos y no puede esperar años a que se cierren acuerdos sobre materias primas, dijo el miércoles el responsable de Industria del bloque, Stéphane Séjourné.
Séjourné dijo a los periodistas que la UE necesita actuar con mayor rapidez y simplificar los permisos tras el abandono de demasiados proyectos, y añadió que el reciclaje será probablemente la solución definitiva de la UE para acabar con su dependencia de las importaciones de materias primas críticas.
También dijo que las empresas deben reevaluar sus niveles de riesgo y reducir su exposición a la oferta procedente de China.
(Información de Julia Payne y Alessandro Parodi; edición de Sudip Kar-Gupta; edición en español de Paula Villalba)
