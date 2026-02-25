El responsable del Palacio de Versalles asumirá la dirección del Louvre

El presidente del complejo monumental de Versalles asumirá la dirección del museo del Louvre tras la dimisión de Laurence des Cars, informó este miércoles una fuente del Gobierno francés a AFP.

El nombramiento de Christophe Leribault, de 62 años, debería anunciarse en una reunión del Gobierno este mismo miércoles, según la fuente, que añadió que tendrá la misión de "dar seguridad" y "modernizar" el museo más visitado del mundo.

El martes, Des Cars presentó su dimisión al presidente francés Emmanuel Macron, que la aceptó tras una serie de escándalos que se han prolongado durante meses, incluido el robo de joyas de valor incalculable a plena luz del día.