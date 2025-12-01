El resultado de la reunión de la OPEP+ es un punto de inflexión, según Arabia Saudí

DUBÁI, 1 dic (Reuters) -

El resultado de la reunión de la OPEP+ del domingo marcó un punto de inflexión, informó el lunes la televisión estatal Al Ekhbariya, citando al ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman.

La OPEP dijo que el grupo OPEP+ había para evaluar la capacidad máxima de producción de los miembros que se utilizará para establecer las líneas de base de producción a partir de 2027, contra las que se fijan sus objetivos de producción.

Abdulaziz dijo que el mecanismo que se adoptará es la decisión "más importante y transparente" para determinar los niveles de producción.

La evaluación de la capacidad máxima de producción de los miembros está prevista entre enero y septiembre de 2026, según fuentes que siguieron las reuniones, lo que permitirá fijar las cuotas de producción de 2027. (Información de Jana Choukeir y Nayera Abdallah; edición de Bernadette Baum; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)