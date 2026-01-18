El resurgente Wolverhampton empata 0-0 con Newcastle en la Liga Premier

El colista Wolverhampton continuó su resurgimiento en la Liga Premier al conseguir el domingo un empate 0-0 como local ante Newcastle, extendiendo su racha invicta a cinco partidos en todas las competiciones.

Los Wolves sumaron apenas dos puntos de sus primeros 18 partidos de liga, pero han embolsado seis unidades en sus últimos cuatro. Sin embargo, todavía están a 14 puntos de la salvación y parecen destinados a regresar a la segunda división después de ocho años en la máxima categoría.

También necesitan cuatro puntos más para evitar el total más bajo en una sola temporada de la Premier: los 11 cosechados por Derby County en la campaña 2007-08.

El empate puso fin a una racha de tres victorias consecutivas en la liga para Newcastle, que quedó en el octavo lugar, a dos puntos del quinto Manchester United.

Más tarde, Aston Villa recibe a Everton con la oportunidad de escalar al segundo lugar, cuatro puntos detrás del líder Arsenal, con una victoria.

