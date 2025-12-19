El retraso del acuerdo UE-Mercosur da tiempo a crear mejores salvaguardias, según Tusk

VARSOVIA, 19 dic (Reuters) -

El retraso en la firma del acuerdo comercial con el Mercosur significa que la Comisión Europea tiene tiempo para trabajar en mejores salvaguardias para los agricultores, dijo el viernes el primer ministro polaco, Donald Tusk.

"Si resulta que la mayoría acepta el acuerdo con el Mercosur, la Comisión debe utilizar estas semanas, el tiempo que hemos ganado, para proporcionar más o mejores salvaguardias que son importantes desde el punto de vista de nuestros productores y nuestros agricultores", dijo a la prensa en Bruselas. (Información de Alan Charlish y Anna Koper; redacción de Karol Badohal; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)