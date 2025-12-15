El retraso en la prohibición al motor de combustión en la UE facilitaría el paso al eléctrico, según SEAT

Por Joan Faus

MARTORELL, España, 15 dic (Reuters) - La decisión prevista de la Comisión Europea de dar marcha atrás en la prohibición de vender automóviles nuevos con motores de combustión a partir de 2035 podría ayudar al fabricante español SEAT, filial de Volkswagen, en la transición a los vehículos eléctricos, según declaró su consejero delegado a Reuters el viernes.

Markus Haupt dijo que, aunque la empresa estaba convencida de que el futuro era eléctrico, la aceptación por parte de los clientes ha sido más lenta de lo esperado, lo que ha obligado a SEAT a ser más flexible para atender la demanda de otros mercados.

La marcha atrás de la UE supondría una victoria clave para Alemania, sede de Volkswagen, en sus esfuerzos por proteger su industria más importante, sometida a una intensa presión debido a la creciente competencia y a las barreras comerciales.

"El aplazamiento de esta prohibición es algo que podría ayudarnos a afrontar una transición hasta que el vehículo eléctrico sea el 100% o casi el 100% del mercado", dijo Haupt en una entrevista en la nueva planta de ensamblaje de baterías del fabricante de automóviles a las afueras de Barcelona.

Sin embargo, Haupt dijo a los periodistas en otra sesión informativa que SEAT ya se había preparado y estaba lista para cumplir con la prohibición de 2035 si sigue en vigor y que estaba comprometida con su apuesta por el mercado eléctrico.

SUPRESIÓN DE ARANCELES EN LA UE

SEAT también confía en recibir la confirmación de la UE en uno o dos meses de que el bloque eliminará el arancel adicional del 20,7% a la producción de su modelo Cupra Tavascan en China, dijo Haupt. En octubre de 2024, el bloque de los 27 aprobó aranceles de hasta el 45,3% después de que la Comisión comenzara a investigar si los fabricantes chinos de vehículos eléctricos se estaban beneficiando de subvenciones injustas que podrían provocar un exceso de oferta en Europa. La semana pasada, la Comisión dijo que estaba considerando eliminar los aranceles sobre los vehículos eléctricos de Volkswagen construidos en China, que el gigante automovilístico alemán espera que puedan ser sustituidos por una cuota anual de importación y un mecanismo de precio mínimo.

"Nuestro objetivo es eliminar los aranceles adicionales", dijo Haupt, con el objetivo de llegar a un acuerdo de compromiso en su lugar.

El viernes, SEAT inauguró una planta de ensamblaje de baterías en su fábrica de automóviles de Martorell, al oeste de Barcelona —la tercera planta de producción del grupo en Europa—, capaz de ensamblar 300.000 baterías al año.

El grupo ha invertido 300 millones de euros (US$352 millones) en la planta como parte de un proyecto de 3.000 millones de euros para empezar a producir dos modelos eléctricos el año que viene.

Volkswagen también planea producir vehículos eléctricos de sus marcas VW y Skoda en 2026 en una planta en la región septentrional española de Navarra.

Ambos proyectos forman parte de la inversión de 10.000 millones de euros de Volkswagen en la producción de vehículos eléctricos y baterías en España.

(1 dólar = 0,8516 euros) (Información de Joan Faus; redacción de David Latona; edición de Andrei Khalip y Susan Fenton; edición en español de Jorge Ollero Castela)