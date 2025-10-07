El revuelo político en Japón y Francia y el cierre de EEUU generan dudas

Por Rae Wee

La agitación política en Japón y Francia se apoderó de los mercados de divisas y bonos por segundo día consecutivo el martes, mientras que las acciones mundiales se debilitaron a pesar de un acuerdo multimillonario de suministro de chips entre AMD y OpenAI. Los futuros de las bolsas europeas apuntaban a una apertura moderada, con los futuros del EUROSTOXX 50 sin cambios y los futuros del FTSE con una caída del 0,08%.

La elección durante el fin de semana de Sanae Takaichi, partidaria de una política monetaria acomodaticia, como líder del partido gobernante en Japón impulsó al Nikkei a otro máximo histórico a principios de la sesión, mientras su probable nombramiento como próxima primera ministra del país avivó las apuestas sobre una reactivación del gasto elevado y una política monetaria expansiva. El yen se mantenía en el extremo más débil del nivel de 150 por dólar y caía a un mínimo de dos meses, mientras que los bonos del japonés descendían, empujando los rendimientos al alza.

La subasta de 536.800 millones de yenes (3570 millones de dólares) de deuda pública japonesa a 30 años se desarrolló sin problemas, disipando algunos temores de que los inversores se mostraran reacios a comprar deuda a largo plazo dada la incertidumbre fiscal.

"Parece probable que el yen siga bajo presión durante algún tiempo. El cambio político bajo el mandato de Sanae Takaichi ha reforzado las expectativas de que el estímulo fiscal primará sobre el endurecimiento monetario, reduciendo las probabilidades de una subida de tipos a corto plazo por parte del Banco de Japón", dijo Tareck Horchani, jefe de operaciones de corretaje preferente de Maybank Securities.

"La expansión fiscal financiada por una mayor emisión de bonos también está pronunciando la curva de rendimientos y pesando aún más en el sentimiento hacia la moneda".

El ministro de Finanzas, Katsunobu Kato, dijo el martes que el Gobierno estará atento a los movimientos volátiles del mercado de divisas.

En Francia, la sorprendente dimisión de Sébastien Lecornu como primer ministro sumió a la nación en una profunda crisis política e inquietó a los mercados. Los futuros de la OAT francesa cayeron ligeramente en los primeros compases de la sesión asiática después de que los bonos se desplomaran el lunes, mientras que el euro se vio presionado y cedió un 0,14% hasta US$1,1696.

"(El presidente Emmanuel) Macron podría intentar formar un nuevo gabinete la aprobación de la Asamblea Nacional.

Pero mientras tanto, es probable que Macron reciba mucha presión para disolver la Asamblea Nacional y avanzar hacia unas elecciones legislativas completamente nuevas", dijo Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de Macquarie Group.

EN BUSCA DE BUENAS NOTICIAS

Las sacudidas políticas en las principales economías, agravadas por la prolongación del cierre de la Administración estadounidense, no dieron a los inversores muchos motivos para alegrarse, y el ambiente general era sombrío, eclipsando el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA). AMD suministrará chips de IA a OpenAI en un acuerdo plurianual que reportaría a AMD decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales y daría al creador de ChatGPT la opción de comprar hasta aproximadamente el 10% del fabricante de chips. Los futuros del Nasdaq bajaban un 0,02% en Asia y los futuros del S&P 500 cedían un 0,05%, retrocediendo ligeramente desde sus máximos históricos de cierre del lunes.

Los mercados de Hong Kong y China permanecieron cerrados por festivo. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,38%.

(Información de Rae Wee; edición de Christopher Cushing y Kim Coghill; editado en español por Patrycja Dobrowolska)