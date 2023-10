22/08/2023 El Rey abre mañana su segunda ronda de consultas para la investidura, pero no podrá sondear a los aliados de Sánchez . El Rey iniciará este lunes 2 de octubre en el Palacio de la Zarzuela su segunda ronda de consultas para designar candidato a la investidura, después de que su anterior apuesta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no lograra los votos suficientes para ser elegido. En su defecto, el favorito es el socialista Pedro Sánchez, auque el jefe del Estado no podrá sondear a varios de sus aliados parlamentarios porque se niegan a acudir a estas reuniones. POLITICA CASA S. M. EL REY

