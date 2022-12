El Rey apela a la responsabilidad de todos para evitar el riesgo de deterioro de las instituciones y la convivencia

Advierte de que "un país dividido no avanza" y de que las instituciones deben ser ejemplo de integridad

Pide tener confianza en la naci√≥n espa√Īola y defiende la transici√≥n y la Constituci√≥n

MADRID, 24 Dic. 2022 (Europa Press) -

El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para evitar el riesgo de un deterioro de las instituciones as√≠ como de la convivencia, advirtiendo de que los pa√≠ses divididos no avanzan y del riesgo que ello supone para la democracia. Asimismo, ha reivindicado la Constituci√≥n y la Transici√≥n, cuyos valores siguen vigentes, y esgrimido que Espa√Īa es una gran naci√≥n que tambi√©n superar√° la crisis econ√≥mica actual.

Despu√©s de una convulsa semana en la pol√≠tica nacional, el monarca ha aprovechado su tradicional mensaje de Navidad para alertar de los tres riesgos que a su juicio amenazan a d√≠a de hoy a la democracia en Espa√Īa: "la divisi√≥n", "el deterioro de la convivencia" y "la erosi√≥n de las instituciones".

"Un pa√≠s o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza", ha recalcado, esgrimiendo que frente a ello la uni√≥n lo que hace es fortalecer las democracias, algo que Espa√Īa sabe "por experiencia propia".

La Constituci√≥n, "fruto del di√°logo y del entendimiento, representa la uni√≥n lograda entre los espa√Īoles, como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia, para una joven democracia", ha resaltado, incidiendo que a d√≠a de hoy los valores constitucionales est√°n "enraizados en nuestra sociedad" y sirven de referencia para "seguir encontrando la uni√≥n que nos asegura estabilidad, cohesi√≥n y progreso".

Asimismo, también garantiza la convivencia, "nuestro mayor patrimonio", ha reivindicado, subrayando que esta "necesita guiarse por la razón" y que "demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir".

Hay que fortalecer las instituciones

Para ello, ha proseguido Don Felipe en su argumentación, es necesario fortalecer las instituciones, las cuales deben proteger a los ciudadanos, atender sus preocupaciones y garantizar sus derechos y responder "al interés general".

Espa√Īa necesita instituciones que "ejerciten sus funciones con colaboraci√≥n leal, con respeto a la Constituci√≥n y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud", ha remarcado el Rey, incidiendo en que este es "un prop√≥sito diario" con el que las instituciones, tambi√©n la Casa Real, deben "estar siempre comprometidas".

Ha sido en este punto en el que Felipe VI ha respondido a la expectaci√≥n generada en cuanto a si har√≠a llegar alg√ļn tipo de mensaje a la clase pol√≠tica tras una semana de tensi√≥n a resultas de la supresi√≥n del delito de sedici√≥n y la rebaja en las penas por malversaci√≥n y el intento fallido de modificar las normas para las mayor√≠as en el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno.

En su opinión, "en estos momentos todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar estos riesgos pueden tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y nuestras instituciones".

Sobre todo, ha abundado, porque "no podemos dar por hecho todo lo que hemos construido". Casi 45 a√Īos despu√©s de la Constituci√≥n, las cosas han cambiado y seguir√°n cambiando "pero el esp√≠ritu que la vio nacer, sus principios y fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse ni deben caer en el olvido", ha recalcado.

"Son un valor √ļnico en nuestra historia constitucional y pol√≠tica que debemos proteger, porque son el lugar donde los espa√Īoles nos reconocemos y donde nos aceptamos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, el lugar donde hemos convivido y donde convivimos en libertad", ha remarcado.

Espa√Īa, una gran naci√≥n

"Somos una de las grandes naciones del mundo, con muchos siglos de historia, y los espa√Īoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro", ha reivindicado el monarca, "cuidando nuestra democracia, protegiendo la convivencia y fortaleciendo nuestras instituciones".

El Rey tambi√©n se ha referido en su mensaje a la guerra en Ucrania, tras reconocer que 2022 ha sido un a√Īo "complicado y dif√≠cil", lamentando la destrucci√≥n y el sufrimiento que esta ha tra√≠do consigo.

Espa√Īa, adem√°s de reforzar con sus aliados "la capacidad de defensa colectiva" tambi√©n ha dejado patente su "compromiso de que la soberan√≠a, la integridad territorial y la independencia de los Estados son principios irrenunciables del orden internacional basado en reglas y que siempre debe buscar la paz", ha destacado.

Igualmente, ha reconocido el "profundo impacto sobre la econom√≠a" que est√° teniendo el conflicto. "La subida de los precios, especialmente de los alimentos, provoca inseguridad en los hogares. Tener que hacer frente a gestos cotidianos como encender la calefacci√≥n o la luz o llenar el dep√≥sito de gasolina, acaba siendo una fuente de preocupaci√≥n e implica, en muchos casos, importantes sacrificios personales y familiares", ha lamentado, reclamando "el apoyo continuo de los poderes p√ļblicos para paliar" estas circunstancias.

Todo este nuevo escenario, ha admitido Felipe VI, provoca "una gran preocupación e incertidumbre". Sin embargo, aunque no se puede "ignorar la seriedad de estos problemas", ha dicho, "tampoco podemos renunciar a que las cosas puedan cambiar y mejorar".

"tenemos que confiar en nosotros como nación"

Por ello, ha defendido la necesidad de "tener confianza en nosotros mismos, como naci√≥n". "La transformaci√≥n y modernizaci√≥n de Espa√Īa en las √ļltimas cuatro d√©cadas, gracias al √©xito de nuestra transici√≥n a la democracia y la aprobaci√≥n de nuestra Constituci√≥n avala esa confianza", ha sostenido.

Tambi√©n la justifica el hecho de que ya antes se han superado "otras crisis econ√≥micas, sociales o institucionales", la √ļltima de ellas la pandemia de la COVID-19. "Somos un pa√≠s que siempre ha sabido responder, no sin dificultades ni sacrificios, a todas las adversidades, que no han sido pocas a lo largo de estos a√Īos", ha subrayado.

Don Felipe tambi√©n ha hecho especial hincapi√© en la importancia que tiene la pertenencia a la Uni√≥n Europea, de la que Espa√Īa asumir√° la Presidencia de turno en el segundo semestre de 2023. "Europa represent√≥ y representa para Espa√Īa tambi√©n la libertad" dado que "contribuy√≥ a consolidar nuestra democracia, a potenciar nuestro crecimiento econ√≥mico y nuestro desarrollo social", ha recordado. "Estoy seguro de que el compromiso de Espa√Īa quedar√° reforzado con la Presidencia rotatoria", ha remarcado.

Pese a que vivimos "tiempos de incertidumbre", "si el éxito de una nación depende del carácter de sus ciudadanos, y de la personalidad y el espíritu que mueve a su sociedad, debemos tener razones para mirar al futuro con esperanza", ha confiado el monarca.

"Con confianza en nuestro pa√≠s, en una Espa√Īa que conozco bien, valiente y abierta al mundo: la Espa√Īa que busca la serenidad, la paz, la tranquilidad; la Espa√Īa responsable, creativa, vital y solidaria. Esa es la que veo, la que escucho, la que siento en muchos de vosotros; y la que, una vez m√°s, saldr√° adelante", ha concluido. "En manos de nosotros est√°".

El mensaje ha sido grabado en esta ocasi√≥n en el Sal√≥n de Audiencias del Palacio de la Zarzuela, con las banderas de Espa√Īa y la UE y dos cuadros de tem√°tica mitol√≥gica pertenecientes a Patrimonio Nacional. Junto al monarca, a su derecha una foto de la cena ofrecida a los l√≠deres que asistieron a la Cumbre de la OTAN el pasado junio.

Al término del discurso han podido verse varias imágenes de algunos de los actos llevados a cabo por la Familia Real, con especial atención a aquellos en los que ha participado la Princesa Leonor, incluida la entrega de los premios Princesa de Asturias. Entre las fotos también se ha podido ver a los Reyes y sus hijas durante una visita a un centro de acogida de refugiados ucranianos.

Europa Press