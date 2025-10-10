El rey de Marruecos pide acelerar las reformas sociales en medio de las protestas juveniles

El rey de Marruecos exhortó el viernes al gobierno a acelerar los programas de desarrollo, especialmente en la educación y la salud, en momentos en que el reino es escenario de protestas de jóvenes que piden reformas en ambos sectores.

En un discurso muy esperado frente al Parlamento, Mohamed VI dijo esperar "una mayor rapidez" en la aplicación de esos proyectos.

Entre las prioridades deben figurar "la creación de empleos para los jóvenes" y "la promoción concreta de los sectores de la educación y la salud", agregó, sin mencionar directamente las protestas juveniles que iniciaron hace unos 15 días.

Ignorando a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales, el colectivo GenZ 212, que organiza casi cada noche desde el 27 de septiembre manifestaciones en el país, se dirigió directamente al rey para expresar sus reivindicaciones.

El movimiento, que cuenta con más de 200.000 adherentes en la plataforma Discord, reúne en cada manifestación entre decenas y varios centenares de personas.

Pide reformas en los sectores de salud y educación, la destitución del gobierno y la lucha contra la corrupción.

En sus manifestaciones, GenZ 212 corea consignas como "No queremos el Mundial, la salud es prioritaria" o "El pueblo quiere salud y educación".

El reino, que coorganizará la Copa del Mundo de fútbol de 2030 junto con España y Portugal, emprendió grandes proyectos de infraestructura como la construcción de nuevos estadios, la ampliación de la red de trenes de alta velocidad y la modernización de varios aeropuertos.

