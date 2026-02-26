El rey de Noruega recibe autorización para salir de Hospital de Tenerife, según el Palacio

El rey Harald V de Noruega, de 89 años y hospitalizado en Tenerife, en las Islas Canarias, a raíz de una infección, recibió este jueves autorización para salir del hospital, anunció el Palacio Real noruego.

Decano de los soberanos de Europa, Harald V había sido admitido el martes en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife, por una infección y deshidratación.

El monarca había viajado a las Islas Canarias en vacaciones privadas, acompañado por su esposa, la reina Sonja.

"Su Majestad el Rey respondió bien al tratamiento y se recuperó rápidamente. Hoy (jueves) sale del hospital", anunció el Palacio en un comunicado.

"La pareja real continúa su viaje privado en Tenerife. Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la fecha del retorno", agregó al Palacio.

El médico personal de Harald, Bjørn Bendz, enviado para ayudar a los equipos españoles, dijo el jueves que el rey sufría una infección cutánea en una de sus piernas.

Harald ascendió al trono de Noruega en 1991 y ha experimentado múltiples problemas de salud en los últimos años que le han obligado a viajar con muletas y que también le han llevado a aligerar su programa oficial.

Durante un viaje privado a Malasia, hace dos años, ya había contraído una infección que provocó que fuera hospitalizado y repatriado tras la inserción de un marcapasos.

La monarquía noruega está envuelta en varios escándalos.

La nuera de Harald, la princesa Mette-Marit, casada con el príncipe heredero Haakon desde 2001, aparece en múltiples ocasiones en documentos vinculados a Jeffrey Epstein.

El hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, nacido de una breve relación antes de su matrimonio con Haakon, es procesado por 38 cargos, incluyendo cuatro violaciones y violencia contra familiares.

Según una encuesta publicada el sábado por la emisora pública NRK, apenas el 60% de la población noruega apoya la monarquía, 10 puntos menos que un mes antes, un nivel "que nunca ha sido tan bajo".

En cambio, el rey Harald V sigue siendo extremadamente popular, y en la misma encuesta obtuvo una puntuación de 9,2 sobre 10.