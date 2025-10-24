El Rey de Reyes, Mariposas negras o Te protegerán mis alas, en la XXII edición de la Semana de Cine Espiritual

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) - El Rey de Reyes, Mariposas negras o Te protegerán mis alas son algunos de los títulos que se podrán ver en la Semana de Cine Espiritual, que este año cumple su XXII edición y que lleva por lema Construyendo puentes. La Semana, presentada este viernes por la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia en los cines Verdi de Madrid, se completa con otros títulos como La bicicleta de Bartali, Alas blancas, La historia de Souleymane o Bonhoeffer. Con estas proyecciones se llama a construir puentes en medio de un contexto de conflictos y enfrentamientos, al poner de manifiesto la realidad de las mujeres refugiadas climáticas (Mariposas negras), los jóvenes migrantes (La historia de Souleymane) o los niños de la calle en Togo (Te protegerán mis alas). En la anterior edición de la Semana de Cine Espiritual participaron 30 sedes en 40 ciudades de toda España y contó con la participación de entre 50.000 y 60.000 niños, adolescentes y jóvenes. En total, en estos 22 años, más de 1.600.000 jóvenes han pasado por esta experiencia. En el acto de presentación, se ha hecho entrega de los premios del concurso de Cortos Cine con Espíritu del curso 2024-2025. El colegio Sant Antoni Abat de Palma de Mallorca ha sido galardonado con el primer premio por el corto Una partida contra el pasado mientras que el segundo premio ha recaído en el trabajo El peso de ser yo, presentado por los alumnos del colegio Mare Janer, en Santa Coloma y el tercer premio ha sido para el IES Doctor Fleming de Oviedo por el cortometraje Tu grito será escuchado.