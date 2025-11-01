El Rey Felipe VI asiste a la inauguración del Gran Museo Egipcio

MADRID, 1 nov. 2025 (Europa Press) -

El Rey Felipe VI ha asistido a la inauguración del nuevo Gran Museo Egipcio situado en las proximidades de las célebres pirámides de Giza. Casa Real ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram de la llegada del rey al país donde se ve como, a última hora de la tarde, aterrizaba en El Cairo acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Además de Felipe VI, también ha asistido Mary de Dinamarca y Felipe de Bélgica, entre otros.

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, había trasladado su invitación al monarca para tan magno evento, que ha tenido que aplazarse en varias ocasiones por el contexto regional, durante la visita de Estado que realizó a España el pasado febrero tanto a los Reyes como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entonces, el rey resaltó que el Gran Museo Egipcio será "el museo arqueológico más grande del mundo" y aseguró que para España es "un honor haber participado en la construcción de este testimonio tangible de la valiosísima herencia cultural egipcia".

Felipe VI ha regresado a Egipto menos de dos meses después de la visita de Estado que llevó a cabo a principios de septiembre junto a la Reina Letizia. Entonces, ambos tuvieron ocasión de visitar las pirámides de Giza así como el Valle de los Reyes.

Aunque la primera piedra del nuevo museo se colocó en febrero de 2002, la construcción propiamente dicha por parte de la firma irlandesa Heneghan Peng Architects no arrancó hasta 2006. El estallido de la Primavera Árabe, que en Egipto supuso la caída del régimen de Hosni Mubarak, paralizó los trabajos, que se retomaron en 2014.

El Gran Museo Egipcio se convertirá en el mayor complejo museístico arqueológico cuando abra sus puertas al público el próximo martes 4 de noviembre, con más de 100.000 piezas tanto del Antiguo Egipto como de la presencia griega y romana en el país. Además, por primera vez se mostrará al público el tesoro completo de Tutankamón.