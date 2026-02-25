El rey Harald de Noruega es ingresado en un hospital en España
OSLO, 25 feb (Reuters) -
El rey Harald de Noruega, de 89 años, fue trasladado el martes al hospital de la isla española de Tenerife, aquejado de una infección y deshidratación, según informó el palacio real en un comunicado.
El rey, que se encontraba de vacaciones privadas con su esposa, la reina Sonja, se encuentra en buen estado, según el palacio.
Harald, el monarca más longevo de Europa, es el jefe de Estado ceremonial de Noruega desde 1991.
"Deseo a nuestro rey una pronta recuperación", dijo el primer ministro, Jonas Gahr Støre, a la cadena pública noruega NRK durante una visita a Ucrania.
El médico personal del rey viajará a Tenerife para ayudar al servicio sanitario local, según informó el palacio.
Harald fue hospitalizado en 2024 por una infección mientras estaba de vacaciones en Malasia, y le implantaron un marcapasos temporal en un hospital de ese país. Posteriormente fue trasladado a Noruega, donde le implantaron un dispositivo permanente. (Información de Terje Solsvik y Gwladys Fouche; edición de Nerijus Adomaitis; edición en español de Paula Villalba)