El rey Harald de Noruega es ingresado en un hospital en España
OSLO, 25 feb (Reuters) -

El rey Harald de Noruega, ‌de 89 ‌años, ⁠fue trasladado el martes al hospital de la isla española ​de ⁠Tenerife, aquejado ⁠de una infección y deshidratación, según ​informó el palacio real en un ‌comunicado.

El rey, que se ​encontraba de ​vacaciones privadas con su esposa, la reina Sonja, se encuentra en buen estado, según el palacio.

Harald, el monarca más longevo de ​Europa, es el jefe de Estado ceremonial ⁠de Noruega desde 1991.

"Deseo a nuestro rey ‌una pronta recuperación", dijo el primer ministro, Jonas Gahr Støre, a la cadena pública noruega NRK durante una visita a Ucrania.

El médico personal del rey ‌viajará a Tenerife para ayudar al servicio sanitario ⁠local, según informó el palacio.

Harald ‌fue hospitalizado en 2024 ⁠por una infección ⁠mientras estaba de vacaciones en Malasia, y le implantaron un marcapasos temporal en un hospital de ese país. Posteriormente fue trasladado ‌a Noruega, ​donde le implantaron un dispositivo permanente. (Información de Terje Solsvik y Gwladys Fouche; edición de Nerijus Adomaitis; edición ‌en español de Paula Villalba)

