El rey Harald de Noruega será dado de alta del hospital en España

TENERIFE, ESPAÑA/OSLO, 26 feb (Reuters) -

El rey Harald ‌de ‌Noruega, ⁠de 89 años, que enfermó mientras estaba de ​vacaciones ⁠en España, ⁠será dado de alta ​del hospital el jueves, según ‌ha informado el ​palacio real ​en un comunicado.

El jefe de Estado más anciano de Europa fue trasladado el martes al hospital ​de la isla española de ⁠Tenerife, donde se encontraba de vacaciones ‌privadas, aquejado de una infección cutánea en la pierna y deshidratación.

El rey Harald y su esposa, la reina Sonja, ‌continuarán su estancia privada en Tenerife, y ⁠aún no se ha ‌tomado ninguna decisión sobre ⁠cuándo regresarán a ⁠casa, según ha informado el palacio.

El médico personal del rey permanecerá en Tenerife durante unos ‌días para ​supervisar su evolución, añadió. (Información de Terje Solsvik, edición de Gwladys Fouche; edición en ‌español de Paula Villalba)