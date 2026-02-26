El rey Harald de Noruega será dado de alta del hospital en España
TENERIFE, ESPAÑA/OSLO, 26 feb (Reuters) -
El rey Harald de Noruega, de 89 años, que enfermó mientras estaba de vacaciones en España, será dado de alta del hospital el jueves, según ha informado el palacio real en un comunicado.
El jefe de Estado más anciano de Europa fue trasladado el martes al hospital de la isla española de Tenerife, donde se encontraba de vacaciones privadas, aquejado de una infección cutánea en la pierna y deshidratación.
El rey Harald y su esposa, la reina Sonja, continuarán su estancia privada en Tenerife, y aún no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo regresarán a casa, según ha informado el palacio.
El médico personal del rey permanecerá en Tenerife durante unos días para supervisar su evolución, añadió. (Información de Terje Solsvik, edición de Gwladys Fouche; edición en español de Paula Villalba)