El rey Juan Carlos I pone voz al audiolibro de sus memorias, 'Reconciliación'

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El libro de memorias del rey emérito Juan Carlos I, "Reconciliación" (Planeta), que sigue en el primer puesto de los más vendidos de Amazon, cuenta con la voz del monarca para narrar el prólogo y el corolario del audiolibro. Juan Carlos I es el encargado de relatar las primeras y últimas frases del propio libro -escrito junto con la autora francesa Laurence Debray-. "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Siento que me roban mi historia", comienza el rey emérito. Además, una de las partes de "Reconciliación" que cuentan con la voz del rey es el momento en el que alerta de la llegada de autoritarismo y populismo, en detrimento de la democracia. El rey Juan Carlos I avisa de que en España hay que mantenerse "alerta" y lamenta que su hijo, el rey Felipe VI, le haya dado la "espalda", así como sus "supuestos amigos". "Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí. Ahora que mi hijo por deber me ha dado la espalda, que mis supuestos amigos han desaparecido. Me doy cuenta de que nunca he sido libre. Antes no quería admitirlo y tampoco le prestaba atención. Estaba demasiado ocupado haciendo de la corona de España un motor de modernidad y prosperidad. Hoy no puedo más que constatarlo con pesar", asegura. Termina reflexionando sobre la fragilidad de la monarquía española por ser más "reciente" y explica que hará todo lo posible para que su hijo y su nieta, la princesa Leonor, tengan "éxito". "Dejo con total confianza el destino de la Corona en sus manos", explica Juan Carlos I. "Reconciliación" finaliza con la frase: "¡Por España, todo por España! ¡Viva España, viva el Rey!". Fuentes de la editorial aseguran que desde el sello son "muy optimistas" con las ventas de "Reconciliación". Las memorias han salido a la venta en formato físico y ebook en España casi un mes de su publicación en Francia. Un libro de 500 páginas narradas en primera persona, en las que el rey emérito repasa su vida desde su nacimiento en Roma el 5 de enero de 1938, en el exilio, hasta su salida voluntaria del país para mudarse a Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.