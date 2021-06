El Rey preside la reunión del patronato de la Fundación Cotec

El Rey Felipe VI ha presidido este lunes en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, la reunión del Patronato de la Fundación Cotec, entidad de la que es presidente de honor.

El monarca ha dado inicio al encuentro con una bienvenida y la intervención de la presidenta del Patronato de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, quedando aprobada el acta de la reunión anterior y el nombramiento de los nuevos Miembros de Cotec, así como los cambios de representantes del Patronato y la aprobación de las Cuentas anuales 2020 e informe de auditoría. También, se ha dado a conocer el Plan Estratégico 2022-2024.

Tras finalizar la reunión del Patronato de la Fundación, de la que es presidente de honor, se ha realizado una conexión telemática con los miembros de la Fundación focalizada en el resumen de las actividades del año con una proyección de audiovisuales y la presentación de los nuevos patronos de Cotec y la intervención de varios patronos.

Han acompañado al Rey la presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, María de los Llanos Castellanos; el vicepresidente del Patronato de la Fundación COTEC y presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri; el vicepresidente del Patronato de la Fundación COTEC y presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; y los miembros del Patronato y de la Fundación COTEC.

La Fundación Cotec tiene su origen en 1990, cuando un grupo de empresarios, haciéndose eco de una sugerencia del Rey Juan Carlos I, decidió crear una organización de carácter empresarial con el fin de contribuir a promover la innovación tecnológica y a incrementar la sensibilidad social por la tecnología.

Para cumplir con su misión, Cotec se ha fijado los objetivos estratégicos de la promoción de la cultura tecnológica y de actitudes innovadoras, desarrollar el análisis de los efectos de la innovación y la presencia institucional, para que esta visión empresarial sea transmitida a las instituciones, a la hora de diseñar sus actuaciones de contenidos tecnológicos e industriales.

El Informe Cotec de Tecnología e Innovación en España, publicado anualmente desde 1996, junto a las ediciones del Libro Blanco del Sistema Español de Innovación y de los Sistemas Regionales, y el conjunto de otras muchas publicaciones agrupadas en distintas colecciones, son una manifestación de estas líneas de trabajo, cuyo objetivo final es que ayuden a mejorar la competitividad de la economía española.

Cotec europa

La idea fundacional de Cotec llamó la atención de los empresarios de Italia y Portugal, hasta el punto que crearon instituciones con el mismo nombre en sus países, Fondazione Cotec y Associaçäo Cotec. Se abrió así un nuevo plan de actuación de ámbito europeo que ayudará a aprovechar mejor las políticas comunitarias de innovación, llamadas a ocupar un papel cada día más importante en la evolución de la nueva Europa. Italia se unió a esta iniciativa el 11 de julio de 2002, haciéndolo Portugal el 30 de abril de 2003, dando lugar a Cotec Europa.

En 2015, Cotec amplió sus objetivos partiendo de una definición más ambiciosa del concepto de innovación, adoptando el criterio de que innovación es todo cambio (no solo tecnológico) basado en el conocimiento (no solo científico) que genera valor (no solo empresarial o económico). Así, Cotec, incorpora nuevas áreas prioritarias dentro del mundo de la innovación, como la educación, la financiación de proyectos o la innovación social.

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación Cotec, ejercitando las facultades que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los estatutos. Los patronos ejercitan sus facultades con independencia, y sus decisiones son definitivas e inapelables.

Para auxiliar al Patronato en su gestión, como órgano de gobierno de la Fundación, están constituidos en su seno una Comisión Delegada y una Comisión de Auditoría. Los miembros de estas dos comisiones desempeñan sus respectivas labores sin recibir a cambio ninguna retribución o contraprestación por parte de Cotec.

Europa Press