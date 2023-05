El Rey presidirá la Corrida de la Prensa el 4 de junio en las Ventas

El Rey Felipe VI presidirá la Corrida de la Prensa el próximo 4 de junio, a las 19.00 horas, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, según ha informado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

En esta corrida se lidiarán toros de la histórica ganadería de Victorino Martín en un "mano a mano" entre los toreros Emilio de Justo y Paco Ureña.

Esta será la segunda vez que Felipe VI presida el tradicional festejo de los periodistas desde que fue coronado. La anterior fue en 2018, desde una barrera del Tendido 9. Diez años antes, los entonces Príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, ya presidieron la Corrida de la Prensa, siendo la primera vez que acudían a un festejo como matrimonio.

En esta edición de la Corrida, que cerrará el ciclo isidril por cuarta vez en su historia, Felipe VI estará acompañado por el presidente de la APM, Juan Caño, y el torero Paco Ojeda, que ejercerá de asesor taurino.

Paco Ojeda compartirá sus conocimientos y vivencias con el Rey y el resto de las autoridades de la Corrida de la Asociación de la Prensa. "El evento es como si fuera a torear por primera vez en Madrid, es una forma de reconocer mi carrera, en un año muy especial. Me hace muchísima ilusión, y me emociona todo lo que reúne esta edición", señala el diestro gaditano.

En la Corrida de la Prensa de 2023, la APM celebrará el centenario de la entrega de la Oreja de Oro, que reconoce al mejor torero de la tarde. El trofeo, al cual Ojeda concede "mucha importancia", será otorgado por votación popular, recuperando el sistema de concesión de hace un siglo.

"No hay cosa más bonita que mantener las tradiciones", aseguró el torero, quien afirmó que, "indiscutiblemente, la labor de la Asociación de la Prensa es un puntal de los más importantes para el mundo del toro". "No se les puede pedir más, con todo el cariño y el corazón que le ponen", precisa el torero, que alabó también el papel "fundamental" de los "buenos cronistas taurinos, si no hay intereses en lo que se publica".

