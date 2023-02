El Rey visita más estands del Mobile durante un recorrido privado

El Rey Felipe VI ha visitado este lunes por la tarde otros siete estands, en un recorrido privado por el Mobile World Congress (MWC) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, tras el paseo que ya había hecho por la mañana de este lunes durante la inauguración oficial.

El Rey ha estado acompañado de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay; el ceo de GSMA, John Hoffman, y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

Entre los estands que ha visitado están el del diseño realizado por estudiantes de Elisava del interior de un vagón del tren hyperloop, un medio de transporte que debería entrar en funcionamiento en 2030 y que podría alcanzar los 1.200 kilómetros por hora.

También ha estado en el estand de The Next Hospital --que agrupa a Font Packaging Group, Humanitaria, Robsurgical, Backwood, Loop Diagnostics y The blue box--, donde ha podido probar una realidad aumentada y jugar a ping-pong en una mesa fabricada con cartón.

El Rey ha vuelto a visitar el espacio de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) --donde había posado durante el recorrido matinal--, así como los estands de las empresas Venmirotech y de Bioo.

