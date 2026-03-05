-El riesgo de guerra civil en Irán preocupa a los países del golfo Pérsico, según la UE

(Reescribe con detalles, citas y contexto, cambia titular)

BRUSELAS, 5 mar (Reuters) - Los países de Oriente Medio han ‌comunicado a los responsables ‌europeos ⁠su preocupación por el riesgo de guerra civil en Irán como consecuencia del conflicto entre Teherán y Estados Unidos e Israel, ​según dijo ⁠el jueves ⁠la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

"Cuando hablamos con ​los países de la región, ellos también están preocupados por las guerras ‌civiles dentro de Irán debido al liderazgo del ​régimen y a lo que ​está sucediendo allí", dijo antes de una videoconferencia con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y representantes del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico sobre la situación en Irán y en Oriente Medio en general.

La UE quiere impulsar una solución ​diplomática. "Las guerras realmente terminan en la diplomacia y tiene que haber espacio para la diplomacia aquí para salir ⁠de este ciclo de escalada", dijo a los periodistas.

La UE está "extremadamente preocupada" por la seguridad marítima ‌en la región y está tratando de mantener abiertas rutas como el estrecho de Ormuz, afirmó, aunque, dado que la UE no depende del petróleo de los Estados del golfo Pérsico, los ataques allí no han tenido un gran impacto a corto plazo en la seguridad del suministro de petróleo a la UE.

El ‌conflicto también ha agravado una disputa entre Estados Unidos y España, ya que Washington ⁠ha amenazado con cortar el comercio con Madrid por la negativa de ‌España a permitir que los aviones estadounidenses utilicen las bases ⁠navales y aéreas de operación conjunta en el sur ⁠de España para la ofensiva contra Teherán.

España ha denunciado los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán como imprudentes e ilegales. La Casa Blanca dijo el miércoles que España había aceptado cooperar, pero Madrid lo ha desmentido.

Al preguntarle sobre la disputa, ‌Kallas dijo que esperaba que Washington ​respetara el acuerdo comercial alcanzado el año pasado que se aplica a todos los Estados miembros de la UE. (Información de Inti Landauro y Lili Bayer; redacción de Makini Brice, edición de Charlotte ‌van Campenhout; editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)